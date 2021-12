Covid, in vigore da domani le nuove misure emergenziali. Le novità (Di venerdì 24 dicembre 2021) ...per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid - 19' e' stato pubblicato in Gazzetta ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di ... Leggi su lapressa (Di venerdì 24 dicembre 2021) ...per il contenimento della diffusione dell'epidemia da- 19' e' stato pubblicato in Gazzetta ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di ...

Advertising

FBiasin : “#Covid, nuova stretta del Governo: tamponi ai vaccinati per entrare allo stadio. La misura dovrebbe essere approva… - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - giannimacheda : Molte norme del decreto festività in vigore “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazi… - toscanamedianew : Il nuovo decreto anti-Covid entra in vigore il 25 Dicembre ma non tutte le norme scattano subito - IL TESTO INTEGRA… - Elena82741896 : La data da cui entrerà in vigore questa nuova disposizione verrà definita nei prossimi giorni da Francesco Paolo Fi… -