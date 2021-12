Covid: in Lombardia aumentano interventi 118 per motivi respiratori, a dicembre +25% (Di venerdì 24 dicembre 2021) Milano, 24 dic. (Adnkronos) - Netto incremento in Lombardia degli interventi del personale del 118 per motivi respiratori o infettivi, casi dietro i qualispesso si nasconde il Covid-19. Nelle tre settimane fra l'1 e il 22 dicembre, si spiega dall'Areu, gli interventi di questo tipo effettuati dal 118 in tutta la regione sono stati 8.667, con un aumento del 25,7% rispetto alle stesse settimane di novembre, quando si registravano 6.895 interventi, e del 49% rispetto allo stesso periodo di ottobre, con 5.812 chiamate. Più modesto, invece, l'incremento del numero degli interventi rispetto alle tre settimane fra il primo e il 22 dicembre del 2020. L'aumento è stato del 4,2% rispetto agli 8.317 casi dello scorso anno. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Milano, 24 dic. (Adnkronos) - Netto incremento indeglidel personale del 118 pero infettivi, casi dietro i qualispesso si nasconde il-19. Nelle tre settimane fra l'1 e il 22, si spiega dall'Areu, glidi questo tipo effettuati dal 118 in tutta la regione sono stati 8.667, con un aumento del 25,7% rispetto alle stesse settimane di novembre, quando si registravano 6.895, e del 49% rispetto allo stesso periodo di ottobre, con 5.812 chiamate. Più modesto, invece, l'incremento del numero deglirispetto alle tre settimane fra il primo e il 22del 2020. L'aumento è stato del 4,2% rispetto agli 8.317 casi dello scorso anno. ...

