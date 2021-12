Covid | il bollettino | 50 599 nuovi contagi | 16mila solo in Lombardia È il dato più alto della pandemia | Brusaferro | “Maggiore incidenza fra i bambini”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) I tamponi eseguiti sono stati 929.775. Indice di positività al 5,4%. In crescita anche le ospedalizzazioni: il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,7%

Segna un altro record, da inizio pandemia, il numero di contagiati in Lombardia: 16.044 casi in un giorno, che con 208.228 tamponi effettuati fa salire il tasso di positività al 7,7% (ieri era al 6,...... sono 50.559 i nuovi casi individuati su 929.775 tamponi secondo il bollettino del 24 dicembre 2021. Le persone guarite dal Covid sono complessivamente 4.970.584 e 19.804 quelle negativizzate oggi. Sono 50.599 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 24 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del Ministero. I numeri dell'emergenza coronavirus in Italia: quanti sono i contagi, i decessi, i ricoveri, i guariti e i vaccinati.