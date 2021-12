Covid, i dati: nuovo record di contagi, sono 50.599. Tasso di positività al 5,4%, +15 ricoveri in terapia intensiva con 102 nuovi ingressi (Di venerdì 24 dicembre 2021) nuovo record di contagi in 24 ore dall’arrivo dell’epidemia di Covid in Italia: sono 50.599 quelli individuati, oltre cinquemila in più dei 44.595 registrati ieri. record anche del numero di tamponi: quelli processati oggi sono 929.775 tra molecolari e antigenici, per un Tasso di positività che si assesta al 5,4% (+0,5% rispetto a ieri). Il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva cresce di 15 unità nel saldo tra ingressi e dimissioni e arriva a 1.038, con 102 nuovi ingressi. Nei reparti di area non critica, invece, ci sono 8.812 ricoverati, 90 in più di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021)diin 24 ore dall’arrivo dell’epidemia diin Italia:50.599 quelli individuati, oltre cinquemila in più dei 44.595 registrati ieri.anche del numero di tamponi: quelli processati oggi929.775 tra molecolari e antigenici, per undiche si assesta al 5,4% (+0,5% rispetto a ieri). Il numero dei ricoverati nei reparti dicresce di 15 unità nel saldo trae dimissioni e arriva a 1.038, con 102. Nei reparti di area non critica, invece, ci8.812 ricoverati, 90 in più di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

