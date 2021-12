Advertising

FirenzePost : covid, giani: 3337 nuovi contagi, esplosione di casi in Toscana oggi, vigilia di Natale. Tasso positivi 6,41% - GazzettadiSiena : Giani: “Vicini a chi ha chiuso i propri esercizi nell’interesse generale” - toscanamedianew : Il Covid azzanna, 2.780 nuovi casi in Toscana - Italpress : Covid, Giani “Toscana in zona bianca a Capodanno” - AnsaToscana : Covid, il punto in Toscana. Stop eventi Capodanno a Firenze. Giani: 'Restiamo zona bianca' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giani

E' quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Eugenio. Si tratta del picco dei ...58 Omicron, Francia: ridurre intervallo booster a 3 mesi Per far fronte alla quinta ondata di...I nuovi dati sono stati resi noti dal presidente della Toscana Eugenionel suo report ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 484 (31 in più ...I ricoverati sono(31 in più rispetto a ieri), di cuiin terapia intensiva (3 in più). I posti letto occupati in TI sono- 3 in più rispetto a ieri, più 4,5% - (l'indice di saturazione) Sono invecei sogg ...Non si ferma la corsa del Covid 19 mentre i riflettori restano puntati sulla variante Omicron, il 28,2% dei contagi registrati in Italia ...