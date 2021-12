Covid Germania oggi, 35.431 contagi e 370 morti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Continua in Germania il calo dei nuovi contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di oggi 24 dicembre, si sono registrate 35.431 nuove infezioni, a fronte delle 50.968 di una settimana fa. L’incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni è di 265,3 casi contro i 265,8 di ieri, secondo quanto riporta l’Istituto Robert Koch. Il dato era a 331,8 una settimana fa, a 404,5 un mese fa. Nelle ultime 24 ore si sono inoltre registrati altri 370 decessi (437 una settimana fa). Dall’inizio della pandemia, secondo i dati riportati dall’Rki, in Germania si contano 6.959.067 casi confermati di Covid-19 con circa 6.048.000 persone guarite e 110.119 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Continua inil calo dei nuovida coronavirus. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di24 dicembre, si sono registrate 35.431 nuove infezioni, a fronte delle 50.968 di una settimana fa. L’incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni è di 265,3 casi contro i 265,8 di ieri, secondo quanto riporta l’Istituto Robert Koch. Il dato era a 331,8 una settimana fa, a 404,5 un mese fa. Nelle ultime 24 ore si sono inoltre registrati altri 370 decessi (437 una settimana fa). Dall’inizio della pandemia, secondo i dati riportati dall’Rki, insi contano 6.959.067 casi confermati di-19 con circa 6.048.000 persone guarite e 110.119 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

