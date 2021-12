Covid Gb oggi | nuovo record contagi | 122 186 casi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In Gran Bretagna sono stati rilevati 122.186 nuovida coronavirus 24 ore secondo il bollettino di. Sotto la spinta della variante Omicron, si tratta del dato più alto didall’inizio della pandemia registrato per il terzo giorno consecutivo. Sono invece 137 le persone decedute per complicanze nelle ultime 24 ore. La scorsa settimana 1,7 milioni di persone, praticamente una ogni 35, sono risultate positive al, come. o ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica, sottolineando che si tratta di una ciframai raggiunta dall’inizio della pandemia. La situazione è stata particolamente difficile a Londra, dove una persona su 20 è risultata positiva al virus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

La letalità calcolata di Covid-Omicron (in gergo tecnico "Infection Fatality Rate", cioè il rapporto tra decessi e infezioni totali) è dello 0,1%, secondo uno studio del National Institute for Communicable Diseases del governo sudafricano. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono risultate positive al COVID-19 4.615 persone, il 4,9% dei 94.359 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 2.932 (63,6%). Sono otto i decessi, uno dei quali relativi alla giornata di oggi. Continua a crescere l'incidenza dei casi Covid per 100mila abitanti in Lombardia: ora ha raggiunto quota 617,4, ben oltre la soglia limite per il passaggio in zona gialla.