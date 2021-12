Covid Gb oggi, Johnson e il messaggio di Gesù: “Vaccinatevi” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un invito a non esitare a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid – un regalo “meraviglioso” per le famiglie, “invisibile e inestimabile” – nel messaggio di Natale di quest’anno di Boris Johnson, che ricorda gli insegnamenti di Gesù. Il premier britannico, con l’albero di Natale alle spalle, loda quanti decidono di farsi vaccinare “non solo per se stessi, per noi stessi, ma per gli amici, la famiglia, per tutti coloro che incontriamo” e “questo dopotutto è l’insegnamento di Gesù”, che “dovremmo amare il prossimo come noi stessi”. Nel messaggio video, diffuso su Twitter, il premier spiega di non poter dire, “dopo due anni”, che la pandemia sia finita perché “Omicron è in aumento”, con un riconoscimento al lavoro del personale dell’Nhs, di tutti coloro che sono impegnati ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un invito a non esitare a sottoporsi alla vaccinazione anti-– un regalo “meraviglioso” per le famiglie, “invisibile e inestimabile” – neldi Natale di quest’anno di Boris, che ricorda gli insegnamenti di. Il premier britannico, con l’albero di Natale alle spalle, loda quanti decidono di farsi vaccinare “non solo per se stessi, per noi stessi, ma per gli amici, la famiglia, per tutti coloro che incontriamo” e “questo dopotutto è l’insegnamento di”, che “dovremmo amare il prossimo come noi stessi”. Nelvideo, diffuso su Twitter, il premier spiega di non poter dire, “dopo due anni”, che la pandemia sia finita perché “Omicron è in aumento”, con un riconoscimento al lavoro del personale dell’Nhs, di tutti coloro che sono impegnati ...

