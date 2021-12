Covid, dopo la Serie B si fermano volley e pallacanestro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non si ferma solo il calcio italiano con l’intera Serie B a casa (leggi qui), a causa dei contagi da Covid 19, ma anche la pallavolo e la pallacanestro. Questi ultimi torneo vedono alcune partite rinviate. Per il volley si tratta della 13esima che viene annullata al momento e spostata a data da destinarsi. Il Campionato Italiano Femminile. La Serie A1 vede la crescita dei contagi e la Lega specifica ferma appunto le partite che avrebbero dovuto giocarsi domenica prossima. Nel Campionato Italiano di Serie A di basket non si disputerà la partita Fortitudo Bologna – Sassari. (foto@LegaPallavoloFemminileSerieA/Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non si ferma solo il calcio italiano con l’interaB a casa (leggi qui), a causa dei contagi da19, ma anche la pallavolo e la. Questi ultimi torneo vedono alcune partite rinviate. Per ilsi tratta della 13esima che viene annullata al momento e spostata a data da destinarsi. Il Campionato Italiano Femminile. LaA1 vede la crescita dei contagi e la Lega specifica ferma appunto le partite che avrebbero dovuto giocarsi domenica prossima. Nel Campionato Italiano diA di basket non si disputerà la partita Fortitudo Bologna – Sassari. (foto@LegaPallavoloFemminileA/Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

