Covid: Costa, 'sforzo maggiore su vaccinazioni, arrivare a 700mila dosi al giorno' (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute)() - In vista della scadenza del primo febbraio, con 18 milioni di cittadini che devono ancora fare la terza dose, "ci sarà bisogno di uno sforzo maggiore, ma la struttura guidata da Figliuolo mi pare che già in passato abbia dimostrato di essere pronta e di saper fronteggiare anche le situazioni più difficili. Dobbiamo arrivare a 700mila dosi somministrate al giorno, per procedere rapidamente con i richiami. L'obiettivo è completare al più presto il ciclo vaccinale dei cittadini con la terza dose". Lo sottolinea il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto oggi su Radio 24 "Ricordiamo, per esempio, quando è stato introdotto il Green Pass si temeva che il sistema non riuscisse a reggere dal punto di vista dei tamponi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute)() - In vista della scadenza del primo febbraio, con 18 milioni di cittadini che devono ancora fare la terza dose, "ci sarà bisogno di uno, ma la struttura guidata da Figliuolo mi pare che già in passato abbia dimostrato di essere pronta e di saper fronteggiare anche le situazioni più difficili. Dobbiamosomministrate al, per procedere rapidamente con i richiami. L'obiettivo è completare al più presto il ciclo vaccinale dei cittadini con la terza dose". Lo sottolinea il sottosegretario alla Salute, Andrea, intervenuto oggi su Radio 24 "Ricordiamo, per esempio, quando è stato introdotto il Green Pass si temeva che il sistema non riuscisse a reggere dal punto di vista dei tamponi e ...

