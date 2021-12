Covid, booster a 4 mesi e terza dose anche ai giovani dai 12 anni (Di venerdì 24 dicembre 2021) La circolare del ministero della Salute contiene alcune novità: un’altra somministrazione, dopo le prime due, anche alla fascia tra i 16-17 anni e agli adolescenti fragili tra i 12 e i 15 anni. Per le prenotazioni si accorciano i tempi rispetto ai 5 mesi dopo la fine del primo ciclo Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 dicembre 2021) La circolare del ministero della Salute contiene alcune novità: un’altra somministrazione, dopo le prime due,alla fascia tra i 16-17e agli adolescenti fragili tra i 12 e i 15. Per le prenotazioni si accorciano i tempi rispetto ai 5dopo la fine del primo ciclo

