Covid | Altroconsumo denuncia | Una farmacia su 4 non risponde al telefono

"Una su quattro non risponde alle chiamate al telefono, la spiegazione piu' logica e' che sia indice di un elevato carico di lavoro. Insomma, farmacie piene che non riescono a rispondere al telefono. In alcuni casi c'e' una segreteria telefonica che fornisce direttamente informazioni sui tamponi rapidi e in molti casi si rimanda al sito della farmacia per le prenotazioni". A dirlo e' l'associazione Altroconsumo che tra il 22 e il 23 (mattina) dicembre ha contattato anonimamente 117 farmacie in alcune regioni italiane (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia) che hanno aderito all'accordo per l'esecuzione dei tamponi rapidi a tariffe calmierate. A meta' ottobre, "con l'introduzione dell'obbligo del green pass nel posto di lavoro, avevamo ...

