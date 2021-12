Covid: 5,6 milioni di persone ancora senza prima dose (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono oltre 5,6 milioni gli italiani che ad oggi non hanno copertura contro il Covid: è quanto si evince dalla lettura del report del governo sui vaccini, aggiornato a questa mattina, sulla base del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono oltre 5,6gli italiani che ad oggi non hanno copertura contro il: è quanto si evince dalla lettura del report del governo sui vaccini, aggiornato a questa mattina, sulla base del ...

