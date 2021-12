Covid-19 Italia: picco non ancora raggiunto, sarà a gennaio. Previsione di Ricciardi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le previsioni pessimistiche di Walter Ricciardi prefigurano un incremento della campagna vaccinale del governo, visto c he il picco sarà a gfennaio 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le previsioni pessimistiche di Walterprefigurano un incremento della campagna vaccinale del governo, visto c he ila gfennaio 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

DavidPuente : L'ex senatore Bartolomeo Pepe è uno dei responsabili della diffusione delle bufale NoVax in Italia (ricordiamo l'in… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - fanpage : L'Italia ha toccato oggi il record storico di contagi Covid: sono infatti stati registrati 44.595 contagi e 168 mor… - mrcllznn : RT @mrcllznn: Nuova impennata e record storico di casi Covid-19 in Italia alla vigilia delle feste di Natale: sono 44.595 i nuovi contagi r… - andreap46674638 : RT @repubblica: Covid, corsa ai tamponi per le feste. File in tutta Italia, emergenza a Milano. Istituita una task force in Lombardia https… -