Così si distrugge il Paese Zangrillo su tutte le furie con scienziati e governo | la verità sulla Omicron che non ci dicono

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Albertopare non aver apprezzato le nuove strette messe in atto dalper far fronte al coronavirus. Dopo il via libera del decreto da parte della cabina di regia e del Consiglio dei ministri, il primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano non le manda a dire: "Quando ilsarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli “” e ai “giornalisti innamorati del Covid", tuona su Twitter. Poco prima lo sfogo era arrivato anche a Notizie.com, dove l'esperto aveva accusato: "La gente sta a casa, ha paura ad andare nei negozi perché è stato detto e scritto che se si va fuori si prende la variantee si muore, invece è assolutamente falso". E ancora: "Qui se non ci diamo tutti una regolata, ma soprattutto ...