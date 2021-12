Cosa si nasconde sotto il nostro mondo? Scoperta sensazionale

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Chec’è al centro della Terra? Gli scienziati hanno sviluppato parecchie teorie coerenti per descrivere la natura e la funzione del nucleo terrestre, anche se mancano del tutto le prove empiriche: nessuno può scendere per toccare con mano… Tempo fa vi abbiamo già parlato di un interessante studio secondo cui il nucleo interno della Terra non risulterebbe essere completamente solido o così denso, così come teorizzato dalla geologia classica. La ricerca, apparsa nel sulla rivista Physics of the Earth and Planetary Interiors, è stata intanto discussa dalla comunità scientifica e riconosciuta come un fondamentale passo verso la conoscenza completa del più profondosuolo. Nucleo della Terra (Getty) – curiosauro.itChec’è al centro del? Lo studio si deve a un gruppo di ricercatori ...