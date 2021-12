Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 dicembre: 50.599 nuovi casi, i morti sono 141 (Di venerd√¨ 24 dicembre 2021) sono 50.599 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 44.595), a fronte di 929.775 tamponi giornalieri effettuati (ieri 901.450). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi √® al 5,4% (ieri era al 4,9%).¬†sono 141 le vittime registrate in un giorno,¬†con un ricalcolo della Regione Sicilia. Le terapie intensive sono 1.038 (+15 rispetto a ieri), con 102 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. √ą questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 24 dicembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE¬†-¬†SPECIALE¬†-¬†LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE¬†-¬†DATI E GRAFICI SUI VACCINI). Leggi su tg24.sky (Di venerd√¨ 24 dicembre 2021)50.599 icontagi di Covid-19 in(ieri 44.595), a fronte di 929.775 tamponi giornalieri effettuati (ieri 901.450). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi √® al 5,4% (ieri era al 4,9%).¬†141 le vittime registrate in un giorno,¬†con un ricalcolo della Regione Sicilia. Le terapie intensive1.038 (+15 rispetto a ieri), con 102ingressi nelle ultime 24 ore. √ą questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 24sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE¬†-¬†SPECIALE¬†-¬†LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE¬†-¬†DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

