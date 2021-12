Coronavirus, il sindaco ‘blinda’ Cetara fino al 15 gennaio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCetara (Sa) – Il sindaco Roberto Della Monica chiude, di fatto, Cetara. Il provvedimento origina “dalle nuove direttive ministeriali e dalla presenza di aumentati casi nel nostro territorio e nei Comuni limitrofi”. Dlla Monica dà disposizione “di chiusura immediata della sala anziani per evitare assembramenti; di annullamento di tutti gli eventi comunali e religiosi (eccezione fatta per le funzioni religiose); di divieto di trasmissione televisive (compresi eventi sportivi); di divieto del gioco delle carte e riproduzione di musiche davanti ai bar e a tutte le attività commerciali”. Più nello specifico: “La seguente ordinanza entra in vigore il 24 dicembre 2021 e durerà fino al 15 gennaio 2022. Controlli verranno effettuati da parte delle forze dell’ordine. Possibili ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – IlRoberto Della Monica chiude, di fatto,. Il provvedimento origina “dalle nuove direttive ministeriali e dalla presenza di aumentati casi nel nostro territorio e nei Comuni limitrofi”. Dlla Monica dà disposizione “di chiusura immediata della sala anziani per evitare assembramenti; di annullamento di tutti gli eventi comunali e religiosi (eccezione fatta per le funzioni religiose); di divieto di trasmissione televisive (compresi eventi sportivi); di divieto del gioco delle carte e riproduzione di musiche davanti ai bar e a tutte le attività commerciali”. Più nello specifico: “La seguente ordinanza entra in vigore il 24 dicembre 2021 e dureràal 152022. Controlli verranno effettuati da parte delle forze dell’ordine. Possibili ...

