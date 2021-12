Coronavirus, il richiamo della dose booster si farà a 4 mesi per fronteggiare Omicron (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arriva il via libera ufficiale della riduzione da 5 a 4 mesi della dose booster per fronteggiare il dilagare dei contagi a causati dalla variante Omicron . Il ministero della Salute ha, infatti, emesso... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arriva il via libera ufficialeriduzione da 5 a 4peril dilagare dei contagi a causati dalla variante. Il ministeroSalute ha, infatti, emesso...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Lotta alla Pandemia Covid. Il Governo di Mario Draghi decide per severe restrizioni. Preludio al lockdown? In arrivo anche do… - AssoCare : Lotta alla Pandemia Covid. Il Governo di Mario Draghi decide per severe restrizioni. Preludio al lockdown? In arriv… - AssoCare : Lotta alla Pandemia Covid. Il Governo di Mario Draghi decide per severe restrizioni. Preludio al lockdown? In arriv… - ILSOTRANTO : #quartadose Covid e quarta dose, i virologi: 'Solo con nuovi @vaccini. Richiamo ogni tre mesi è troppo'… - tvsvizzera : Dopo #Israele anche la #Germania intende promuovere un ulteriore richiamo del vaccino contro il #coronavirus. Ma ci… -