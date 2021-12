Coronavirus, i dati del 24 dicembre: +1.399 nuovi casi positivi a Monza e Brianza, 16.044 in Lombardia (7,7%) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il bollettino della Regione per la vigilia di Natale: sono +1.399 i nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 16.044 in Lombardia con 208.288 tamponi effettuati e un tasso di positività di 7,7%. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il bollettino della Regione per la vigilia di Natale: sono +1.399 ialin provincia di, sono 16.044 incon 208.288 tamponi effettuati e un tasso dità di 7,7%.

Advertising

borghi_claudio : Sto guardando i dati della Spagna dove le regioni fanno un po' quello che vogliono e alcune richiedono greenpass pe… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ??????? #CORONAVIRUS: giornata di tregua dal punto di vista dei decessi, ma non per i contagi che oggi contano altri 403… - ilGiunco : Coronavirus: 88 nuovi casi in Maremma. Due ricoveri in più, 33 in totale - - ProvinciaTrento : ??????? #CORONAVIRUS: giornata di tregua dal punto di vista dei decessi, ma non per i contagi che oggi contano altri 4… - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino: 44.595 casi e 168 morti, i dati di giovedì 23 dicembre -