Coronavirus, ancora record di contagi: +50.599 in 24 ore. Il tasso di positività sale al 5,4%. I morti sono 141 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il bollettino del 24 dicembre 2021 Dopo il record di 44.595 contagi registrato ieri, 23 dicembre, il numero di nuovi casi di Coronavirus è salito ancora: sono 50.599 le nuove infezioni registrate. Complessivamente, da quando la pandemia ha coinvolto l’Italia, i contagi individuati nel Paese sono stati 5.567.644. Per quanto riguarda i decessi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute del 24 dicembre segnala un totale di 136.386 vittime raggiunte. Nelle ultime 24 ore, sono morte 141 persone, mentre il giorno precedente erano deceduti 168 pazienti affetti da Covid-19. La situazione negli ospedali Al momento, delle 460.674 persone con un’infezione in corso, 8.812 sono ricoverate con sintomi meno ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il bollettino del 24 dicembre 2021 Dopo ildi 44.595registrato ieri, 23 dicembre, il numero di nuovi casi diè salito50.599 le nuove infezioni registrate. Complessivamente, da quando la pandemia ha coinvolto l’Italia, iindividuati nel Paesestati 5.567.644. Per quanto riguarda i decessi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute del 24 dicembre segnala un totale di 136.386 vittime raggiunte. Nelle ultime 24 ore,morte 141 persone, mentre il giorno precedente erano deceduti 168 pazienti affetti da Covid-19. La situazione negli ospedali Al momento, delle 460.674 persone con un’infezione in corso, 8.812ricoverate con sintomi meno ...

Advertising

Sandro_sr74 : Vaccini, in Italia ci sono ancora 5,7 milioni di over 12 che non hanno ricevuto nemmeno una dose - Open_gol : Ci sono ancora 5.683.275 persone con più di 12 anni in tutto il Paese che non si sono volute vaccinare. Il rapporto… - rubenanguiano : Coronavirus oggi. 5,6 milioni di italiani ancora senza prima dose - Il Sole 24 ORE - InfoLtnews : Coronavirus, ancora casi in aumento: oggi in Calabria 705 nuovi positivi - infoitinterno : Coronavirus Toscana: 3.337 nuovi casi e tre morti. Ricoverati ancora in aumento, sono 484 -