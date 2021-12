Coppa d’Africa, i convocati del Gambia: presenti 4 giocatori di Serie A, ecco la lista completa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il commissario tecnico del Gambia, Tom Saintfiet, ha diramato la lista dei convocati in vista della Coppa d’Africa. 28 giocatori, di cui ben 4 della Serie A: Omar Colley, Ebrima Colley, Ebrima Darboe e Musa Barrow. ecco l’elenco completo dei 28: Portieri – Baboucarr Gaye, Sheikh Sibi, Modou Jobe. Difensori – Pa Modou Jagne, Omar Colley (Sampdoria), James Gomez, Noah Sonko Sundberg, Buba Sanneh, Ibou Touray, Saidy Janko. Centrocampisti – Muhammed Mbye, Ebrima Sohna, Dawda Ngum, Sulayman Marreh, Ebrima Darboe (Roma), Yusupha Bobb, Ebou Adams, Musa Barrow, Ablie Jallow, Bubacarr ‘Steve’ Trawally. Attaccanti – Musa Barrow (Bologna) Ebrima Colley (Spezia), Lamin Jallow, Buba Jobe, Assan Ceesay, Muhammed Badamosi, Modou Barrow, Dembo Darboe, Yusupha Njie. ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il commissario tecnico del, Tom Saintfiet, ha diramato ladeiin vista della. 28, di cui ben 4 dellaA: Omar Colley, Ebrima Colley, Ebrima Darboe e Musa Barrow.l’elenco completo dei 28: Portieri – Baboucarr Gaye, Sheikh Sibi, Modou Jobe. Difensori – Pa Modou Jagne, Omar Colley (Sampdoria), James Gomez, Noah Sonko Sundberg, Buba Sanneh, Ibou Touray, Saidy Janko. Centrocampisti – Muhammed Mbye, Ebrima Sohna, Dawda Ngum, Sulayman Marreh, Ebrima Darboe (Roma), Yusupha Bobb, Ebou Adams, Musa Barrow, Ablie Jallow, Bubacarr ‘Steve’ Trawally. Attaccanti – Musa Barrow (Bologna) Ebrima Colley (Spezia), Lamin Jallow, Buba Jobe, Assan Ceesay, Muhammed Badamosi, Modou Barrow, Dembo Darboe, Yusupha Njie. ...

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - DiMarzio : #CoppaDAfrica, la Africa Cup of Nations del prossimo gennaio rischia di saltare, l'#ECA fa muro: i motivi spiegati… - DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - VoceGiallorossa : ???? Ghana, Afena-Gyan nella lista dei preconvocati per la Coppa d'Africa #ASROMA - SampNews24 : #Colley in Coppa D’Africa: quante partite della #Sampdoria salterà -