Convocato per il 28 dicembre il consiglio comunale (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ stato Convocato, in via ordinaria, in seduta pubblica – in quanto in diretta streaming – di prima convocazione e in presenza, il consiglio comunale che si terrà nell’Aula Consiliare, in via G. Galilei – Biblioteca comunale – il giorno 28 dicembre, alle ore 16.00 e, in continuazione, laddove non si riesca ad esaurire la trattazione di tutti gli argomenti (in considerazione del rispetto delle norme anticovid), il giorno 29 dicembre, alle ore 16.00. All’ordine del giorno, i seguenti argomenti: Approvazione verbale seduta consiglio comunale del 7 ottobre 2021; Approvazione verbale seduta consiglio comunale del 3 novembre 2021; Approvazione verbale seduta consiglio comunale del 26 ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ stato, in via ordinaria, in seduta pubblica – in quanto in diretta streaming – di prima convocazione e in presenza, ilche si terrà nell’Aula Consiliare, in via G. Galilei – Biblioteca– il giorno 28, alle ore 16.00 e, in continuazione, laddove non si riesca ad esaurire la trattazione di tutti gli argomenti (in considerazione del rispetto delle norme anticovid), il giorno 29, alle ore 16.00. All’ordine del giorno, i seguenti argomenti: Approvazione verbale sedutadel 7 ottobre 2021; Approvazione verbale sedutadel 3 novembre 2021; Approvazione verbale sedutadel 26 ...

Advertising

HellasVeronaFC : #Nazionali | @Hongla18 convocato dal #Camerun per la #CoppadAfrica #HVFC - LavisioBlog : Ventura, Chiocchetti e Ganz convocati per il Tour de Ski - Avisio Blog In vista del via al Tour de Ski, martedì 28… - SanremoNews : Taggia: due soli punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per lunedì prossimo - ansacalciosport : Torino: niente Coppa d'Africa per Singo, attesa Aina. Se nigeriano viene convocato, sul mercato si cercherà esterno… - LucaParry85 : Ziyech npn convocato per la coppa d'africa i problemi con il suo ct non sono risolti -