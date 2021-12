Confagricoltura Avellino incontra la Caritas diocesana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Nella giornata di ieri, ladi, in persona del suo direttore, Antonio Caputo, è stata presso la Casa della Fraternità “Mons. Antonio Forte”, sede della Mensa delladi, per offrire un suo contributo in prodotti agroalimentari del nostro territorio per il pranzo delle feste degli ospiti della Casa. Una iniziativa fortemente voluta dalla Organizzazione per dimostrare vicinanza e solidarietà a chi, in questi giorni di festa e di incontri, maggiormente avverte le difficoltà che sta vivendo. Il direttore Antonio Caputo hato il vice direttore della, nonché direttore della Casa di Fraternità, don Vitaliano Della Sala, al quale ha consegnato i prodotti e ...