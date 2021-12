Concerto di Natale: chi è David Bratton, gigante della musica gospel (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al Concerto di Natale, che sarà trasmesso stasera 24 dicembre su Canale 5, fra gli ospiti musicali vedremo anche David Bratton, membro del Virginia Union gospel Choir. Chi è? David Bratton è un cantante, un produttore, un autore e un insegnante di musica gospel. Si esibisce spesso in Italia, dov’è molto amato e rispettato dai fan del genere. Secondo alcuni critici, è uno dei migliori cantanti gospel contemporanei. David Bratton, gigante della musica gospel David BrattonBratton è uno degli ospiti più attesi della sera ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aldi, che sarà trasmesso stasera 24 dicembre su Canale 5, fra gli ospitili vedremo anche, membro del Virginia UnionChoir. Chi è?è un cantante, un produttore, un autore e un insegnante di. Si esibisce spesso in Italia, dov’è molto amato e rispettato dai fan del genere. Secondo alcuni critici, è uno dei migliori cantanticontemporanei.è uno degli ospiti più attesisera ...

