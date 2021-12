Concerto di Natale 2021 stasera su Canale 5: gli ospiti (Di venerdì 24 dicembre 2021) stasera su Canale 5, alle 21:45, va in onda il tradizionale Concerto di Natale 2021, condotto da Federica Panicucci: ecco gli ospiti. stasera su Canale 5 in prima serata Federica Panicucci conduce la 29° edizione del Concerto di Natale 2021. L'evento è promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magica atmosfera natalizia all'Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molti ospiti: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna, e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021)su5, alle 21:45, va in onda il tradizionaledi, condotto da Federica Panicucci: ecco glisu5 in prima serata Federica Panicucci conduce la 29° edizione deldi. L'evento è promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magica atmosfera natalizia all'Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molti: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di Tonno, Arianna, e il Piccolo Coro le Dolci Note, insieme alle ...

Advertising

raicinque : Il Concerto di Natale da @teatroallascala in PrimaTV #24dicembre alle 10.40 su Rai1 introdotto da @StefaniaBattis4… - RaiCultura : Il tradizionale concerto di Natale dal @teatroallascala in prima tv oggi #24dicembre alle 10.40 su @RaiUno e alle 2… - veneziaunica : ?? Buon weekend in musica #NataleDiLuce ? Lo spirito del Natale ci ha colto all'improvviso e abbiamo posizionato il… - sofiaguicc : RT @B3NFRnews: Vi ricordiamo che questa sera su Canale 5 dalle ore 21:40 sarà trasmesso il Concerto di Natale in cui sarà presente @fedefed… - fedexikigai : RT @B3NFRnews: Vi ricordiamo che questa sera su Canale 5 dalle ore 21:40 sarà trasmesso il Concerto di Natale in cui sarà presente @fedefed… -