Concerto di Natale 2021, la sera della Vigilia su Canale 5 con Federica Panicucci: ecco tutti gli ospiti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, Federica Panicucci presenta questa sera 24 dicembre il Concerto di Natale 2021. L’evento, registrato il 16 dicembre scorso, sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. Giunto alla 29esima edizione, vedrà l’esibizione di numerosi artisti che si riuniranno per celebrare le festività con l’accompagnamento dell’Orchestra Italiana del Cinema guidata dal maestro Adriano Pennino. Gli artisti coinvolti per il Concerto di Natale 2021 aiuteranno diversi progetti di beneficenza e di solidarietà coordinati dalle Fondazioni promotrici del Concerto, ovvero la Fondazione Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco. Sul palco si alternano molte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dall’AuditoriumConciliazione di Roma,presenta questa24 dicembre ildi. L’evento, registrato il 16 dicembre scorso, sarà trasmesso su5 a partire dalle ore 21:20. Giunto alla 29esima edizione, vedrà l’esibizione di numerosi artisti che si riuniranno per celebrare le festività con l’accompagnamento dell’Orchestra Italiana del Cinema guidata dal maestro Adriano Pennino. Gli artisti coinvolti per ildiaiuteranno diversi progetti di beneficenza e di solidarietà coordinati dalle Fondazioni promotrici del, ovvero la Fondazione Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco. Sul palco si alternano molte ...

