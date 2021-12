Concerto di Natale 2021 in onda il 24 dicembre su Canale 5: ecco i dettagli (Di venerdì 24 dicembre 2021) 24 dicembre su Canale 5 il tradizionale Concerto di Natale, giunta alla sua 29° edizione e presentata da Federica Panicucci Il violinista internazionale “Jedi”, Andrea Casta, chiuderà uno straordinario 2021 come protagonista di una serie di importanti appuntamenti. Dopo l’esibizione davanti al parterre e al pubblico della Coppa del Mondo di Sci in Alta Badia sulle Dolomiti, salutato dal passaggio delle Frecce Tricolori, il 24 dicembre sarà sul palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma per il tradizionale Concerto di Natale promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. Giunta alla sua 29° edizione e presentata da Federica Panicucci la kermesse andrà in onda la sera della Vigilia di Natal in prima ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) 24su5 il tradizionaledi, giunta alla sua 29° edizione e presentata da Federica Panicucci Il violinista internazionale “Jedi”, Andrea Casta, chiuderà uno straordinariocome protagonista di una serie di importanti appuntamenti. Dopo l’esibizione davanti al parterre e al pubblico della Coppa del Mondo di Sci in Alta Badia sulle Dolomiti, salutato dal passaggio delle Frecce Tricolori, il 24sarà sul palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma per il tradizionaledipromosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. Giunta alla sua 29° edizione e presentata da Federica Panicucci la kermesse andrà inla sera della Vigilia di Natal in prima ...

teatroallascala : Domani alle 10.40 su @RaiUno e alle 21.15 su @raicinque verrà trasmesso il tradizionale Concerto di #Natale. L'Orch… - RaiCultura : Il tradizionale concerto di Natale dal @teatroallascala in prima tv oggi #24dicembre alle 10.40 su @RaiUno e alle 2… - raicinque : Il Concerto di Natale da @teatroallascala in PrimaTV #24dicembre alle 10.40 su Rai1 introdotto da @StefaniaBattis4… - periodicodaily : Il Concerto di Natale Canale 5 per i bimbi di Haiti e Libano ~ Spettacolo Periodico Daily #concertodinatale #canale5 -