Commerciante ucciso | trovata un’auto incendiata | forse è del killer

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na= – Potrebbe essere quella usata in via Giovanni Della Rocca a Boscoreale durante il tragico tentativo di rapina costato la vita ad Antonio Morione, il titolare della pescheria ”Il delfino”con un colpo di pistola alla testa dopo avere reagito al blitz dei malviventi, l’auto rinella zona del Piano Napoli, alla periferia di Boscoreale. I carabinieri (sul caso indagano gli uomini della compagnia di Torre Annunziata e del Nucleo investigativo oplontino), pur non confermando la circostanza, non escludono che la vettura sia la stessa utilizzata per arrivare alla pescheria di via Giovanni Della Rocca, dal momento che risulterebbe compatibile con quella rinvenuta nel complesso di edilizia popolare di Boscoreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.