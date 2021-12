Commerciante ucciso | poco prima i ladri erano nella pescheria del fratello

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – Era deldi Antonio Morione, ildi 41 anniserata di ieri a Boscoreale dopo avere reagito a una rapina, ladi via Armando Diaz rapinata pochi minutidella tragedia. Gli inquirenti (sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del Nucleo investigativo della città oplontina) non escludono che la banda entrata in azione in via Giovanni Della Rocca, possa essere la stessa cheaveva preso di mira ”La rosa dei venti’‘, il cui titolare è Giovanni Morione. Ad avvalorare questa ipotesi il fatto che sul posto sia stato recuperato il bossolo di un colpo esploso dai malviventi durante la fuga e risultato dello stesso calibro 9×21 ...