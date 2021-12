Advertising

Agenzia_Ansa : Commerciante reagisce a rapina, ucciso nel Napoletano #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Commerciante ucciso: colpito al volto, cc trovano 4 bossoli Boscoreale,poco prima rapinata un'a… - giovann92669360 : RT @Agenzia_Ansa: Commerciante reagisce a rapina, ucciso nel Napoletano #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Commerciante reagisce a rapina, ucciso nel Napoletano #ANSA - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: Commerciante reagisce a rapina, ucciso nel Napoletano #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Commerciante ucciso

Antonio Morione, di 41 anni, il titolare di una pescheria a Boscoreale, nel Napoletano,nella tarda serata di ieri nel corso di una rapina cui si era opposto, è stato colpito al volto da un solo proiettile dei quattro sparati dai banditi. I carabinieri della Compagnia e del Nucleo ...Antonio Morione, di 41 anni, titolare di una pescheria a Boscoreale, nel Napoletano, è statonella tarda serata di ieri nel corso di una rapina. Il fatto è avvenuto in Via Giovanni della Rocca dove i delinquenti hanno compiuto la rapina a mano armata ai danni dell'esercizio commerciale.Un commerciante titolare di una pescheria di Boscoreale è stato ucciso mentre tentava di difendere l'incasso dalla tentata rapina di due malviventi.Rapina in una pescheria a Boscoreale: il titolare voleva difendere l'incasso, li insegue e uno dei rapinatori si volta e gli spara 4 volte ...