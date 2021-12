Commerciante ucciso a Boscoreale, le reazioni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – “Quante altre vittime innocenti dovremo ancora piangere? L’uccisione del Commerciante Antonio Morione, ci lascia sgomenti, senza parole. Impressiona l’efferatezza e la violenza del gesto criminale. Antonio ha difeso, fino al sacrificio estremo della propria vita, il diritto al lavoro. Come allo stesso modo Maurizio Cerrato difese tragicamente a Torre Annunziata il diritto di sua figlia a parcheggiare l’auto in una strada pubblica divenuta ostaggio dei criminali. La camorra con la sua ideologia e cultura di morte è contro i diritti, contro la libertà, contro la vita. La vera battaglia è contro gli indifferenti, gli omertosi e chi ancora continua ad affermare: ‘Basta che si uccidono tra loro’. La lotta alle camorre e alla criminalità deve diventare priorità del Paese, non si possono più tollerare episodi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Quante altre vittime innocenti dovremo ancora piangere? L’uccisione delAntonio Morione, ci lascia sgomenti, senza parole. Impressiona l’efferatezza e la violenza del gesto criminale. Antonio ha difeso, fino al sacrificio estremo della propria vita, il diritto al lavoro. Come allo stesso modo Maurizio Cerrato difese tragicamente a Torre Annunziata il diritto di sua figlia a parcheggiare l’auto in una strada pubblica divenuta ostaggio dei criminali. La camorra con la sua ideologia e cultura di morte è contro i diritti, contro la libertà, contro la vita. La vera battaglia è contro gli indifferenti, gli omertosi e chi ancora continua ad affermare: ‘Basta che si uccidono tra loro’. La lotta alle camorre e alla criminalità deve diventare priorità del Paese, non si possono più tollerare episodi ...

