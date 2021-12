Commerciante reagisce a una rapina nella sua pescheria | ucciso

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Antonio Morione, di 41 anni, titolare di unaa Boscoreale, nel Napoletano, è statotarda serata di ieri nel corso di una. Il fatto è avvenuto in Via Giovanni della Rocca dove i delinquenti hanno compiuto laa mano armata ai danni dell’esercizio commerciale. Il titolare ha reagito e ha inseguito itori. Per assicurarsi la fuga uno dei banditi ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo gravemente Antonio Morione, il quale è morto poco dopo essere stato portato in ospedale. Sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. L’uomo è stato colpito al volto da un solo proiettile dei quattro sparati dai banditi. I carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Torre ...

Il titolare di una pescheria, nella serata di mercoledì, è stato raggiunto in pieno volto da un colpo esploso da un rapinatore in fuga Antonio Morione, di 41 anni, il titolare di una pescheria a ...alla e insegue i banditi a piedi, uno di loro si volta e spara quattro volte. La corsa in ... Ilè morto poco dopo il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di ...BOSCOREALE Antonio Morione, di 41 anni, titolare di una pescheria a Boscoreale, nel Napoletano, è stato ucciso nella tarda serata di ieri nel corso di una rapina. Il fatto è avvenuto in Via Giovanni d ...Reagisce a una rapina in pescheria, commerciante ucciso dai rapinatori: è successo a Boscoreale, nel Napoletano, nella tarda serata di ieri giovedì 23 dicembre 2021. Ne dà noti ...