Colle | il centrodestra prende tempo ma Berlusconi insiste | io ho i voti

Advertising

petergomezblog : Micciché spinge Renzi nel centrodestra : “Mi ha detto che vota Berlusconi al Colle, speriamo di convincere Meloni a… - expoitalyonline : Il centrodestra serra i ranghi: uniti su Quirinale ed elezioni L'intesa al summit di Villa Grande a Roma: del Co… - ilPontormo : RT @Storace: Oggi la #coalizione valuta le mosse. Ecco quali sono le opzioni dopo l’annuncio di #Draghi - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: #DRAGHI PROROGA LO #STATODIEMERGENZA A #MARZO, MA A #FEBBRAIO VUOLE SVIGNARSELA AL #QUIRINALE 'Tutto a posto qua, io… - gabcillo : RT @DavideRicci1973: Centrodestra, Maurizio Lupi: 'Non vedo motivo di pregiudizio su Berlusconi al colle'. Onorevole... Le sblocco un ricor… -

Ultime Notizie dalla rete : Colle centrodestra

I leader delsi sono riuniti a pranzo nella residenza romana di Silvio Berlusconi ... leader di Iv: 'Ilfa storia a sé, Mattarella fu votato da uno schieramento diverso da quello al ...Certo, ha aggiunto, indirettamente, che se venisse eletto algradirebbe l'investitura, ... Cosa decideranno i partiti? In verità né ilné il centrosinistra hanno i voti sufficienti ...Il fantacolle e chi non vuole arrendersi a Draghi prima del tempo. Perché anche chi è abituato a tessere la tela intricata della politica sa che, in vista dell'appuntamento di inizio 2022, è vietato s ...All’ombra del Colle, rispuntano le tesi farlocche su Berlusconi e la mafia Certe inchieste sono come il maiale: non si butta via niente. E certi pentiti sono come la peperonata: si ripropongono. E cos ...