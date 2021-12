Coldiretti: Natale in casa per 9 italiani su 10, aumenta la spesa per il cibo (+38%) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Si rileva un aumento del 38% della spesa per il cibo rispetto allo scorso anno per un valore medio di 113 euro a famiglia mentre la preparazione casalinga del pasto principale del Natale vede un tempo medio salire a 2,9 ore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Si rileva un aumento del 38% dellaper ilrispetto allo scorso anno per un valore medio di 113 euro a famiglia mentre la preparazionelinga del pasto principale delvede un tempo medio salire a 2,9 ore L'articolo proviene da Firenze Post.

