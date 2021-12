Coldiretti: il 93% degli italiani passerà il Natale in casa (Di sabato 25 dicembre 2021) È lo stesso dato sulla spesa delle famiglie durante questo Natale +38% a spiegare la scelta dei nuclei familiari passare le feste a casa. Un valore medio che fa segnare una spesa di 113 euro a famiglia. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)La Coldiretti spiega che anche per questo Natale, tre italiani su quattro porteranno avanti la tradizione dei regali, donandoli ad amici e parenti. Il 26% invece sembra andare in tutt’altra direzione. I motivi, spiega Coldiretti, sono ben visibili, soprattutto dal punto di vista economico e poi dal punto di vista legato all’emergenza sanitaria. Molte famiglie eviteranno infatti cenoni e feste con parenti e amici. Dalle analisi della Confcommercio risalta il fatto che libri e giocattoli saranno i doni classici presenti sotto ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 dicembre 2021) È lo stesso dato sulla spesa delle famiglie durante questo+38% a spiegare la scelta dei nuclei familiari passare le feste a. Un valore medio che fa segnare una spesa di 113 euro a famiglia. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)Laspiega che anche per questo, tresu quattro porteranno avanti la tradizione dei regali, donandoli ad amici e parenti. Il 26% invece sembra andare in tutt’altra direzione. I motivi, spiega, sono ben visibili, soprattutto dal punto di vista economico e poi dal punto di vista legato all’emergenza sanitaria. Molte famiglie eviteranno infatti cenoni e feste con parenti e amici. Dalle analisi della Confcommercio risalta il fatto che libri e giocattoli saranno i doni classici presenti sotto ...

