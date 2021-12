Cinema, per Natale arriva il biglietto sospeso (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il biglietto sospeso unisce l’Italia nella solidarietà e nell’inclusione sociale, mettendo tutti d’accordo nella necessità di dover superare le differenze sociali per una società più coesa di cui il Pnrr stesso sottolinea la priorità. All’insegna della nobile tradizione napoletana di lasciare un caffè pagato per chi non può permetterselo, il biglietto sospeso al costo simbolico di 5 euro sarà in vendita infatti dal 25 dicembre online e in cassa nelle sale Cinematografiche d’Italia grazie alla partnership con Ueci – Unione Esercenti Cinematografici italiani, Fondazione Progetto Arca onlus, Associazione Nazionale italiana Cantanti onlus, Sngci-Nastri d’Argento, CalcioSociale, Reel One, Nuovo Teatro Sanità, Intergruppo parlamentare Cinema e Arti dello Spettacolo/Giornata ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilunisce l’Italia nella solidarietà e nell’inclusione sociale, mettendo tutti d’accordo nella necessità di dover superare le differenze sociali per una società più coesa di cui il Pnrr stesso sottolinea la priorità. All’insegna della nobile tradizione napoletana di lasciare un caffè pagato per chi non può permetterselo, ilal costo simbolico di 5 euro sarà in vendita infatti dal 25 dicembre online e in cassa nelle saletografiche d’Italia grazie alla partnership con Ueci – Unione Esercentitografici italiani, Fondazione Progetto Arca onlus, Associazione Nazionale italiana Cantanti onlus, Sngci-Nastri d’Argento, CalcioSociale, Reel One, Nuovo Teatro Sanità, Intergruppo parlamentaree Arti dello Spettacolo/Giornata ...

