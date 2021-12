Ciclismo | Belgian Cycling critica l’operato del Governo per la gestione degli eventi

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La federazione belga per ilha espresso il suo disappunto per la situazione che si è creata negli ultimi gironi dopo la cancellazione di alcune gare e lo svolgimento a porte chiuse di altre manifestazioni in seguito all’aumento dei casi dovuti alla nuova variante omicron. I dirigenti hanno attaccato apertamente ilnazionale affermando in una nota: “Abbiamo preso atto di alcune decisioni. Le gare sono state svolte osservando le più rigide misure sanitarie. Lavoriamo con un protocollo Covid specifico per corridori, staff, membri della giuria e spettatori. Ogni norma è a favore della salute pubblica che è stata strettamente monitorata nele se c’è stato da rivedere il protocollo”. La polemica non si placa e continua dicendo: “Siamo sempre stati flessibili in questo periodo. Ora gli organizzatori sono messi ...