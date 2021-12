“Ci vogliono 12 ore camminata a passo veloce solo per smaltire il pranzo di Natale”: lo studio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tortellini in brodo, il cappone ripieno, la lasagna, l’abbacchio, ma anche il pandoro e il panettone. solo a nominarli, ci viene l’acquolina in bocca. Sono alcuni dei piatti più famosi della tradizione natalizia, e tra qualche ora almeno uno di loro sarà sulle nostre tavole. Resistere è difficile. Così, ogni anno, ci si alza da tavola con la pancia piena e i sensi di colpa che avanzano. Proprio su questo tema la British Dietetic Association stima la consumazione di circa 6mila calorie a persona soltanto il giorno di Natale, quasi 3mila calorie a pasto. La sfida, una volta finite le Feste, sarà cercare di smaltire tutto quello che abbiamo ingurgitato in questi giorni. Una professoressa di medicina comportamentale, Amanda Daley, ha fatto un calcolo ben preciso. Per un adulto che pesa circa 84 chilogrammi, ci vorrebbero circa 12 ore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tortellini in brodo, il cappone ripieno, la lasagna, l’abbacchio, ma anche il pandoro e il panettone.a nominarli, ci viene l’acquolina in bocca. Sono alcuni dei piatti più famosi della tradizione natalizia, e tra qualche ora almeno uno di loro sarà sulle nostre tavole. Resistere è difficile. Così, ogni anno, ci si alza da tavola con la pancia piena e i sensi di colpa che avanzano. Proprio su questo tema la British Dietetic Association stima la consumazione di circa 6mila calorie a persona soltanto il giorno di, quasi 3mila calorie a pasto. La sfida, una volta finite le Feste, sarà cercare ditutto quello che abbiamo ingurgitato in questi giorni. Una professoressa di medicina comportamentale, Amanda Daley, ha fatto un calcolo ben preciso. Per un adulto che pesa circa 84 chilogrammi, ci vorrebbero circa 12 ore di ...

