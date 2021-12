Chiara Ferragni e Fedez: “Vittoria non sta bene. Torniamo a Milano per avere gli ospedali vicini, qui siamo isolati”. Interrotte le vacanze di Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel primissimo pomeriggio di oggi 24 dicembre, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato via social di dover fare rientro a Milano a causa delle condizioni di salute della figlia Vittoria. La secondogenita – che lo scorso ottobre era stata ricoverata in ospedale con “febbre alta, disidratazione e difficoltà respiratorie” – ha la tosse. “Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo) ma dopo la brutta esperienza per il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza)”, ha scritto via Instagram story il rapper milanese. L’imprenditrice digitale ha invece deciso di registrare un video: “Ciao, buona Vigilia. Noi quest’anno con le vacanze non siamo particolarmente fortunati. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel primissimo pomeriggio di oggi 24 dicembre,hanno annunciato via social di dover fare rientro aa causa delle condizioni di salute della figlia. La secondogenita – che lo scorso ottobre era stata ricoverata in ospedale con “febbre alta, disidratazione e difficoltà respiratorie” – ha la tosse. “Purtroppo ogginon sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo) ma dopo la brutta esperienza per il suo recente ricovero preferiamo rientrare aper sicurezza)”, ha scritto via Instagram story il rapper milanese. L’imprenditrice digitale ha invece deciso di registrare un video: “Ciao, buona Vigilia. Noi quest’anno con lenonparticolarmente fortunati. ...

Advertising

GcomeGloriaa : povera la ferragni che “quest’anno siamo sfortunati con le vacanze la vitto si è di nuovo ammalata dobbiamo tornare… - FQMagazineit : Chiara Ferragni e Fedez: “Vittoria non sta bene. Torniamo a Milano per avere gli ospedali vicini, qui siamo isolati… - CheDonnait : La sorella di Chiara Ferragni conquista tutti. Avete visto la serie? #theferragnez - 93SOURDIESEL : la figlia di chiara ferragni è una patata in miniatura - RamnusiaNemesi : @Morrigh14917472 @Beatric04906159 @BarbaraRaval Sono i fans di Fedez e Chiara Ferragni, cosa ci può uscire? -