Chi sono i 20 concorrenti di MasterChef Italia 11, ecco tutti i nomi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella puntata di ieri sera andata in onda su Sky Uno e NOW, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto gli aspiranti chef che formeranno la MasterClass dell'undicesima edizione di MasterChef. In questo articolo scopriamo insieme chi sono i 20 nuovi concorrenti di MasterChef Italia 11. Lista concorrenti MasterChef Italia 11 ecco la lista completa dei concorrenti di MasterChef 11: Nicky Brian Perera, 28 anni, fa il designer Mery, 26 anni, lavora come personal trainer Pietro, 42 anni, è un libero professionista Lia Lavezzi, 30 anni, lavora come bancaria Giulia, 30 anni, di professione fa la modella Christian, 20 anni, è uno studente universitario di Ingegneria Chimica

