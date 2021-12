Chi è Valentina Fradegrada, influencer e fidanzata di Kevin-Prince Boateng? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Kevin-Prince Boateng sembra aver ormai superato la rottura con Melissa Satta. L’ex centrocampista del Milan, attualmente in forze all’Hertha Berlino dopo l’avventura in Serie B con il Monza nella passata stagione, si è infatti mostrato sui social con la nuova compagna, ad un anno esatto dall’annuncio della fine del matrimonio con la celebre modella e showgirl (ora impegnata con Mattia Rivetti, ndr). Kevin-Prince Boateng sta infatti trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Maldive in compagnia di Valentina Fradegrada, influencer e modella bergamasca (ma cresciuta negli USA), 30 anni, molto nota su Instagram dove può contare su oltre 3 milioni di follower. Valentina Fradegrada è laureata in fashion ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 24 dicembre 2021)sembra aver ormai superato la rottura con Melissa Satta. L’ex centrocampista del Milan, attualmente in forze all’Hertha Berlino dopo l’avventura in Serie B con il Monza nella passata stagione, si è infatti mostrato sui social con la nuova compagna, ad un anno esatto dall’annuncio della fine del matrimonio con la celebre modella e showgirl (ora impegnata con Mattia Rivetti, ndr).sta infatti trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Maldive in compagnia die modella bergamasca (ma cresciuta negli USA), 30 anni, molto nota su Instagram dove può contare su oltre 3 milioni di follower.è laureata in fashion ...

Advertising

_Facezia_ : @BMastrotta @valentina_mulas Quello che Lei avverte come 'rottura di palle' è, chiaramente, la conseguenza di dover… - capulliarianna : @valentina_mulas Io sono sconvolta. La gente a scannarsi sui social per le popcorn al cinema sì/popcorn no perché d… - Valentina_VB_ : @believeinmusic_ Lo ha fatto semplicemente perché chi gira mangiando si abbassa la mascherina invece in un periodo… - DonnaGlamour : Quello che non sai su Valentina Fradegrada, fidanzata di Kevin Prince Boateng - atzori_roberta : @valentina_mulas @MetaErmal @civati @Palazzo_Chigi Chi fa politica deve scendere a compromessi con la propria cosci… -