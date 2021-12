Chi è Alfredo | il nuovo amore di Tina Cipollari? L’opinionista di Uomini e Donne si racconta

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La storica opinionista di, avrebbe trovato undopo la relazione con Vincenzo Ferrara. Sebbene con il ristoratore toscano fossero vicine le nozze, alla fine tutto saltò.però, adesso sembra aver voltato pagina e sarebbe tornata a sorridere grazie al, l’uomo misterioso che avrebbe colmato il vuoto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Chi è Alfredo, il nuovo misterioso amore di Tina Cipollari? #uominiedonne - darthoctavius : @ chi ha lasciato Alfredo moro invece di ridarmelo castano - MustErminea : RT @cristianik1: @_mfLoppostodite @Amyrmia @MustErminea @eroilroscio @Roberto97880871 @Laila1231320 @_Arimoon88 @MauroB0312 @Monkey_I_Am_20… - cristianik1 : @_mfLoppostodite @Amyrmia @MustErminea @eroilroscio @Roberto97880871 @Laila1231320 @_Arimoon88 @MauroB0312… - Roberto97880871 : @crisalidemalva @Truciolo_Roll @_Arimoon88 @Monkey_I_Am_20 @IlCommentatore_ @quartapresenza @stocazzzzzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Alfredo

è il nuovo fidanzato di Tina Cipollaripensava che si trattasse di una sua vecchia fiamma dovrà ricredersi perché il fidanzato in questione si chiamae i due si sono conosciuti quest'...Tina Cipollari e l'amore per il misteriosoA confermare la sua nuova relazione conè stata proprio Tina Cipollari al settimanale "Vero" . I due si sarebbero conosciuti nel corso della ...Per Tina Cipollari è arrivato il momento di voltare pagina. Dopo la storia finita male con l'ex Vincenzo Ferrara, l'opinionista di Uomini e Donne sembra avere trovato l'amore ...Chi è Alfredo, il nuovo amore di Tina Cipollari? La storica opinionista di Uomini e Donne parla del misterioso uomo.