"Chi deve passare il Natale solo". Oroscopo e Covid, profezia-choc di Paolo Fox: il segno che rischia tutto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel giorno della vigilia di Natale non poteva mancare l'Oroscopo di Paolo Fox, che durante I Fatti Vostri ha rivelato le sue previsioni segno per segno in vista delle festività, che sono ormai arrivate. Quello di Fox è un Oroscopo a cinque stelle per quanto riguarda capricorno, toro, acquario e vergine. Bene anche leone e scorpione (quattro stelle), seguiti da cancro, ariete, bilancia e sagittario (tre stelle). Meno positiva la situazione per pesci e gemelli (due stelle). GEMELLI: meglio trascorrere il Natale in pochi, con persone che si amano; PESCI: tra pochi giorni arriverà Giove nel segno e il 2022 sarà un anno importante; SAGITTARIO: se si trascorre il Natale con persone un po' tristi, cercare di divagarsi; ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel giorno della vigilia dinon poteva mancare l'diFox, che durante I Fatti Vostri ha rivelato le sue previsioniperin vista delle festività, che sono ormai arrivate. Quello di Fox è una cinque stelle per quanto riguarda capricorno, toro, acquario e vergine. Bene anche leone e scorpione (quattro stelle), seguiti da cancro, ariete, bilancia e sagittario (tre stelle). Meno positiva la situazione per pesci e gemelli (due stelle). GEMELLI: meglio trascorrere ilin pochi, con persone che si amano; PESCI: tra pochi giorni arriverà Giove nele il 2022 sarà un anno importante; SAGITTARIO: se si trascorre ilcon persone un po' tristi, cercare di divagarsi; ...

