Chelsea | Musonda | “Giocherei anche gratis | ma Tuchel ha detto che non decide lui”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Charlyè stato uno dei calciatori più promettenti nel panorama calcistico europeo e ora, dopo una incredibile serie di infortuni, è certamente uno dei più sfortunati di sempre. Acquistato dalnel 2012, a 16 anni non ancora compiuti,ha passato tutta la sua carriera tra infortuni e riabilitazione, panchine e operazioni. Un vero calvario, che il talento belga ha raccontato al podcast The Beautiful Game Podcast insieme alla sua voglia di giocare: “Ho parlato con l’allenatore (, ndr) e gli hoche avrei giocato. Tutto questo non ha nulla a che fare con il contratto. Ero disposto a giocarel’anno prossimo. Possoessere l’ultimo della rosa ma volevo allenarmi duramente e conquistarmi un posto. Avrei ...

