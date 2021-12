“Che bacio!” Mara Venier e il famoso | tutti a bocca aperta davanti a tanto feeling

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Incredibile, che riesce a sorprendere sempre. E lo ha fatto anche qualche ora fa, quando ha deciso di baciare sullauna persona molto famosa. Un colpo di scena che ha fatto rimanere senza parole i suoi fan, che non si sarebbero mai aspettati di dover vedere questa immagine. Anzi, si è trattato più nello specifico di un video pubblicato da entrambi i protagonisti in questione. Ed è poi stato spiegato il motivo di questo gesto romantico, che ha fatto andarein visibilio. Qualche giorno faha invece toccato un argomento delicato. Nell’ultima puntata di ‘Domenica In’ ha confermato che l’aumento dei contagi si sta riflettendo anche sul programma. “Stamattina abbiamo avuto degli imprevisti, qualcuno è rimasto positivo e la mia ...

Advertising

NetflixIT : Potete confessarcelo: qual è il bacio di una serie che avreste voluto vivere da protagonisti? - _peaceloveteen : RT @surprenantcoeur: l’americano: un bacio censurato ?? buu ???? sono disappointed ?? noi: NOVABBE CHE BELLO I TORTELLINI INTERNAZIONALI - dreamingtom : lui che vedrà anche la polemica del bacio però vabb - fedi_lilli : RT @dreamingtom: non Kevin McHale attore di glee che sta guardando un professore e anche lui sta parlando del bacio+?? di merda,che figura c… - youllbepopular : RT @dreamingtom: non Kevin McHale attore di glee che sta guardando un professore e anche lui sta parlando del bacio+?? di merda,che figura c… -

Ultime Notizie dalla rete : Che bacio

Poi lo scorso ottobre si sono scambiati un appassionatoa favore di telecamereè diventato virale, confermando l'amore. A lei Onestini ha dedicato dolci parole una volta incoronato ...... la rigenera, la rinfranca, donandole un nuovo colore, così come la speranzaentra nelle case, nelle storie, nei giorni delle donne e degli uomini di questo nostro tempo'. E 'mentree tocco ...I farmacisti, come professionisti prima e persone poi, sono da sempre al servizio e in ascolto dei bisogni dei pazienti. Quest’anno il Dipartimento per l'Assistenza ...Occhi negli occhi, con le luci di Natale a fare da sfondo, le mani che si accarezzano e poi il bacio. Sono le immagini del videoclip della canzone di Shel Shapiro, 'La leggenda dell'amore eterno', che ...