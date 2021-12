Caso Lombardia Film Commission: 5 anni all’imprenditore bergamasco Francesco Barachetti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cinque anni a Francesco Barachetti, l’imprenditore di Casnigo imputato per peculato e false fatture nel Caso della vendita del capannone di Cormano alla Lombardia Film Commission: questa la sentenza emessa dalla settima penale di Milano, che ha anche deciso di revocare la misura degli arresti domiciliari e rimetterlo in libertà dopo 13 mesi dall’arresto del novembre 2020. Già a giugno, per lo stesso Caso, erano stati condannati in abbreviato a 5 anni e 4 anni e 4 mesi Alberto Di Rubba (che è stato anche presidente della Lombardia Film Commission) e Andrea Manzoni, revisori contabili della Lega in Parlamento. I giudici hanno riconosciuto a Barachetti le ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cinque, l’imprenditore di Casnigo imputato per peculato e false fatture neldella vendita del capannone di Cormano alla: questa la sentenza emessa dalla settima penale di Milano, che ha anche deciso di revocare la misura degli arresti domiciliari e rimetterlo in libertà dopo 13 mesi dall’arresto del novembre 2020. Già a giugno, per lo stesso, erano stati condannati in abbreviato a 5e 4e 4 mesi Alberto Di Rubba (che è stato anche presidente della) e Andrea Manzoni, revisori contabili della Lega in Parlamento. I giudici hanno riconosciuto ale ...

Advertising

angelo_iorizzo : RT @Soppressatira: Lombardia Film Commission, 5 anni all’elettricista della Lega. Gli inquirenti hanno fatto luce sul caso. {@LucillaMasin… - alex_bissa : Lo strano caso della Lombardia, regione con il più alto tasso di vaccinati e di boosterizzati, ma anche quella con… - infoitinterno : Lo strano caso della Lombardia: zona bianca per l'Italia, rosso scuro per l'Europa - Spooky_The_Tuff : RT @Soppressatira: Lombardia Film Commission, 5 anni all’elettricista della Lega. Gli inquirenti hanno fatto luce sul caso. {@LucillaMasin… - ShinyLale : RT @AnsaLombardia: Parco Leolandia regala ingresso a bimbi 5-11 anni vaccinati. Primo caso in Italia. Stanziato 1 mln, anche peluche in reg… -