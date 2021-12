Carolyn Smith, “Gli hanno sparato”: il drammatico annuncio poco fa. Le sue condizioni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un gesto di una crudeltà gratuita, quello ai danni di Mikee, cane di Carolyn Smith. Nei giorni scorsi infatti qualcuno ha sparato al labrador di dieci anni ed a raccontarlo è proprio la coreografa e giudice di Ballando con le stelle. Un fatto rivelato solamente oggi, poiché Carolyn ha preferito smaltire la rabbia perché "se avessi fatto questo video quando l'ho saputo, avrei fatto brutte figure". Un dolore comprensibile, di cui la donna svela tutti i dettagli, rivelando inoltre la sua idea sul colpevole. Tutto nasce quando Carolyn si accorge che, da qualche tempo, il suo cane non sta bene. "Da alcuni giorni - dice - Mikee zoppicava. Un giorno stava bene, poi quello dopo stava male. Col tempo la situazione è andata peggiorando, così ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un gesto di una crudeltà gratuita, quello ai danni di Mikee, cane di. Nei giorni scorsi infatti qualcuno haal labrador di dieci anni ed a raccontarlo è proprio la coreografa e giudice di Ballando con le stelle. Un fatto rivelato solamente oggi, poichéha preferito smaltire la rabbia perché "se avessi fatto questo video quando l'ho saputo, avrei fatto brutte figure". Un dolore comprensibile, di cui la donna svela tutti i dettagli, rivelando inoltre la sua idea sul colpevole. Tutto nasce quandosi accorge che, da qualche tempo, il suo cane non sta bene. "Da alcuni giorni - dice - Mikee zoppicava. Un giorno stava bene, poi quello dopo stava male. Col tempo la situazione è andata peggiorando, così ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo ...

