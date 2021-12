Carolina Stramare: «La Serie B con Helbiz Live una grande opportunità. Sulla mia Juve…» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Regalo di Natale anticipato per i nostri lettori: intervista esclusiva a Carolina Stramare, volto della Serie B insieme a Helbiz Live Carolina Stramare è la prima, incantevole protagonista di “Tiraggiro – Interviste fuori dagli schemi”. La vincitrice di Miss Italia 2019 è una delle grandi novità nel panorama calcistico di questo 2021. Dalla scorsa estate è infatti volto di punta di Helbiz Live per il campionato di Serie B, sul quale non mancano spunti in chiave lotta promozione e nomi nuovi che stuzzicano il nostro calcio (da Lucca a Fagioli, per citare i più in vista). Ma sono tantissimi altri i temi toccati nella nostra produzione video, di cui riportiamo uno stralcio: aneddoti sul presente e sogni nel cassetto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Regalo di Natale anticipato per i nostri lettori: intervista esclusiva a, volto dellaB insieme aè la prima, incantevole protagonista di “Tiraggiro – Interviste fuori dagli schemi”. La vincitrice di Miss Italia 2019 è una delle grandi novità nel panorama calcistico di questo 2021. Dalla scorsa estate è infatti volto di punta diper il campionato diB, sul quale non mancano spunti in chiave lotta promozione e nomi nuovi che stuzzicano il nostro calcio (da Lucca a Fagioli, per citare i più in vista). Ma sono tantissimi altri i temi toccati nella nostra produzione video, di cui riportiamo uno stralcio: aneddoti sul presente e sogni nel cassetto ...

