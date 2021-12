Carolina Stramare incorona Lucca: «Ecco perché arriverà lontano» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il volto di Helbiz Live Carolina Stramare incorona Lorenzo Lucca: il bomber del Pisa è tra le rivelazioni del campionato di Serie B Intervistata in esclusiva da Calcio News 24, la presentatrice di Helbiz Live Carolina Stramare ha espresso il suo pensiero sui giovani campioni del campionato cadetto, in particolare Lorenzo Lucca. TALENTO – «Ho avuto il piacere di intervistarlo da poco e mi ha colpito per la sua umiltà e la sua educazione, due qualità che lo porteranno lontano. So che è già stato adocchiato da diversi grandi club di Serie A, ma ora la Serie B gli servirà moltissimo per crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il volto di Helbiz LiveLorenzo: il bomber del Pisa è tra le rivelazioni del campionato di Serie B Intervistata in esclusiva da Calcio News 24, la presentatrice di Helbiz Liveha espresso il suo pensiero sui giovani campioni del campionato cadetto, in particolare Lorenzo. TALENTO – «Ho avuto il piacere di intervistarlo da poco e mi ha colpito per la sua umiltà e la sua educazione, due qualità che lo porteranno. So che è già stato adocchiato da diversi grandi club di Serie A, ma ora la Serie B gli servirà moltissimo per crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Carolina Stramare: «Segnali incoragianti dalla Juve. Può essere l’anno in cui…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Carolina Stramare: «Segnali incoragianti dalla Juve. Può essere l'anno in cui...» - - NewsletterLeggo : Tiraggiro: Carolina Stramare | ESCLUSIVA Un piccolo regalo di Natale pe - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Carolina Stramare in lingerie di pizzo nero ?????????????? - ChungCorner : RT @dea_channel: la divina Carolina Stramare in lingerie di pizzo nero ?????????????? -